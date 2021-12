BEKIJK - Nu opvolging verzekerd is, hoe moet het verder met Hubbletelescoop en wat heeft die ons geleerd?

Intussen zijn die kinderziektes ver achter ons en is de telescoop na meer dan 30 jaar nog steeds in dienst. Straf, want de oorspronkelijke levensduur was veel korter.

Sinds de Space Shuttles uit dienst zijn genomen is het ook niet meer mogelijk om de telescoop te onderhouden of van nieuwe snufjes te voorzien. De laatste grote onderhoudsbeurt dateert al van 2009. Hubble is al een tijdje op de sukkel: de ouderdom begint zich te vertalen in technische problemen.