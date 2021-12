In Stevoort staat voor elke deur een kerstboom en vind je zelfs een snoepjesstraat: "Deze traditie verbindt ons"

Stad Hasselt deelde dit jaar 5.000 kerstbomen uit verspreid over maar liefst 125 deelnemende buurten, een absoluut record. Met 1342 stuks spant Stevoort opnieuw met voorsprong de kroon: haast voor elke huisdeur pronkt een exemplaar.

“Ik denk dat 99,9 procent van de buurt meedoet”, zegt buurtbewoonster Leen Polders, die ook lid is van Stevoort Solidair. “In de Kozenstraat gaan we nog een stapje verder en hebben we alles aangekleed met zoetigheden. Zo is er een heuse snoepjesfabriek en een trein die al die snoepjes op zijn bestemming brengt. En in de bomen hangen niet enkel kerstballen, maar ook zuurtjes en andere lekkernijen.”