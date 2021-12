BEKIJK - Straks wordt James Webb, grootste ruimtetelescoop ooit, gelanceerd: wat gaat die doen en kan het fout lopen?

De lancering van de James webbruimtetelescoop is een aantal keer uitgesteld, maar nu is het dan toch zover. De telescoop werd ontwikkeld door de Verenigde Staten, Canada en Europa. De lancering zelf is helemaal Europees getint, want de grootste ruimtetelescoop ooit wordt met een Ariane 5-raket van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd.