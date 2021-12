Jessa Ziekenhuis vaccineert 336 gezinsleden van personeel: "Om uitval zo veel mogelijk te beperken"

"Het idee kwam van een arts van ons ziekenhuis", vertelt woordvoerster Lieve Ketelslegers. "De reden is simpel: we hebben alle handen aan bed broodnodig. Als de partner van een personeelslid besmet is, dan moet dat personeelslid ook in quarantaine, en heb je weer een set handen minder. Dit zou kunnen helpen." De personeelsuitval in het Jessa Ziekenhuis mindert overigens beetje bij beetje, maar bedraagt wel nog steeds tien procent.