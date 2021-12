Beeld van Jozef in kerststal van Rijkevorsel oogt minder rondborstig na ingreep met kussen

Vrijwilligers hebben er hard aan gewerkt en sinds vorig weekend is hij open voor het grote publiek: de kerststal in het centrum van Rijkevorsel, vlakbij de Sint-Willibrorduskerk. De bezielers van de stal kregen jaren geleden vier oude, vrouwelijke etalagepoppen. Ze worden dus ook voor de mannelijke figuren gebruikt. De kerststal lokte al heel wat kijklustigen, maar het was één van hen opgevallen dat het Jozefbeeld dit jaar toch nog opvallende vrouwelijke rondingen had.

"Nadat we het bericht hadden gekregen, zijn we zelf nog eens goed gaan kijken", vertelt bezieler Bart Mertens. "Het viel ons toen inderdaad ook op dat Jozef nogal vrouwelijke accenten had. We werken al 15 jaar met die beelden. Mannelijke poppen zijn voor onze vereniging te duur. In de stal staan ook levende dieren en het kost ook geld om ze eten te geven. Omdat we geen commotie wilden, hebben we onze Jozef vestimentair wat aangepast." Ze hebben een kussen onder de kleding van Jozef gestoken om de borsten wat te camoufleren. Op tweede kerstdag wordt bij de stal een kerstdrink georganiseerd om wat geld in het laatje te brengen. Iedereen is dan tussen 14 en 21 uur welkom om een glaasje te komen drinken en de kerststal te komen bewonderen.