Kalfje komt om bij stalbrand in Minderhout

Door een gloeilamp is er brand ontstaan aan het stro in de kalverenstal. Het vuur sloeg over op een bussel stro en zorgde voor een grote rookontwikkeling. In de stal was een tiental kalveren aanwezig. Voor één dier kwam alle hulp te laat. Een tweede dier is er erg aan toe en wordt verzorgd door de dierenarts. Het dak en het dakgebinte van de stal raakten beschadigd. Op het dak liggen asbesthoudende golfplaten. Een 20-tal platen is door de brand beschadigd. Ze zijn naar binnen gevallen in de stal dus de asbestverontreiniging is heel plaatselijk. Dat wordt verder onderzocht door een gespecialiseerde firma. Wellicht worden de platen vandaag nog verwijderd.