Ikea Hasselt deelt 600 kerstbomen uit aan gezinnen die het moeilijk hebben

Kerstmis komt er aan, en om iedereen een mooie kerst te bezorgen, bedacht Ikea een actie om kerstbomen uit te delen aan minderbedeelde gezinnen. Het gaat niet om bomen die op overschot zijn want in de vestiging in Hasselt worden nog steeds bomen verkocht, zegt woordvoerder Jürgen Stromann van Ikea Hasselt. "We geven de bomen gratis weg en de actie past in een groter geheel waarbij we ook de volgende weken en maanden mensen willen helpen die het moeilijker hebben," legt Stromann uit. "Zo hebben we hier mensen in het team die vrijwilligerswerk zullen doen in Hasselt en omgeving."