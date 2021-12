Kuurne in vuur en vlam: 14.000 vlammetjes voor De Warmste Week

De Teletubbieberg in Kuurne werd afgelopen weekend overspoeld door gele vlammetjes. De vlammetjes zelf werden gemaakt voor mensen van vzw Kada en mensen met een beperking van de Groep Ubuntu. Ze waren te bewonderen en te koop ten voordele van De Warmste Week. Elk vlammetje stond symbool voor een inwoner van de gemeente en kon gekocht worden voor 2,50 euro. De resterende vlammetjes zijn vanaf vandaag te koop in de deelnemende verkooppunten in de gemeente.