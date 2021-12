Kerncentrales nog beter voor klimaat door levensduurverlenging, vragen over nucleair afval en veiligheid blijven

Want in vergelijking met 2014 is er daar één en ander veranderd. Waar een verlenging van een kernreactor toen nog niet zo was ingeburgerd, is dat in 2020 veel meer het geval. In de VS bijvoorbeeld zijn 89 van de 97 bestaande kernreactoren intussen verlengd. Daarvan zullen er 85 niet 40 maar wel 60 jaar draaien. Vier reactoren kregen onlangs zelfs een levensduurverlenging van 80 jaar. In Frankrijk blijven 32 van de 57 reactoren al langer open, in Rusland 13. Het Verenigd Koninkrijk heeft zes reactoren verlengd. Zweden, Finland en Hongarije houden vier reactoren langer open. In Zwitserland draait er twee al meer dan 50 jaar, een derde is 43 jaar in dienst en zal nog "tientallen jaren" meegaan. Nederland verlengde zijn enige reactor in Borssele al met twintig jaar en is van plan hem nog eens te verlengen.