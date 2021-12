Zo maken sociale media wél gelukkig: vier positieve tips van Linde Merckpoel

Een andere tip van Merckpoel is om je gsm op bepaalde momenten uit te zetten. "Vaak heb je ongewild je gsm in je hand en ben je weer aan het scrollen", vertelt ze. "Ik haatte dat zo en ik voelde dat ik daar bijna machteloos over werd. Dan zit je ergens in een soort rabbit hole waar je niet per se gelukkiger van wordt."

Daarom schakelt Merckpoel haar gsm regelmatig volledig uit. Eerst alleen 's nachts, maar nu vaak al rond zes of zeven uur 's avonds. "En ik merk dat mijn avonden interessanter zijn. Ik zit veel meer in het moment en dat geeft mij heel veel rust."