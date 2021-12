BEKIJK - Linde Merckpoel ontvangt Jens (25), die droomt van job in horeca: "Al vaak afgewezen, maar ga mij vastbijten in mijn toekomst"

Voor De Warmste Week heeft Linde Merckpoel haar eigen tuinstudio gebouwd. Elke dag ontvangt ze daar een praatgast die vertelt wat het thema "Kunnen zijn wie je bent" in haar of zijn leven betekent. De 25-jarige Jens heeft een beperking en droomt van werken in de horeca en zelf zijn boterham verdienen. Maar bij sollicitaties loopt het iedere keer mis. “Omdat ik zo oprecht en eerlijk ben, ben ik al heel vaak afgekeurd.”