Marieke Blomme zwom dit jaar als eerste vrouw (en als snelste ooit) kustlijn af en laat oog nu op meer van Genève vallen

Toen ze in Knokke uit het water kwam, was Marieke Blomme nog niet zeker of ze nog eens voor zo'n zwemstunt zou gaan. 't Was dan ook zwaar geweest: in koud zeewater, vaak tegen stroom, zwom ze midden augustus een afstand van 67 kilometer. "Het was bijzonder intensief", zegt Marieke, "de tocht zelf, maar ook de voorbereiding. Achteraf pas viel me op hoeveel tijd ik plots had en hoeveel uren er in aanloop van mijn tocht in het zwemmen was gekropen. Heel veel dingen thuis zijn blijven liggen. Ik heb een beetje een inhaalbeweging moeten maken achteraf."