Mathias Vergels (Lowie uit "Thuis") over heftig jaar met ongeluk aan oren: "Pas volgend jaar kan ik weer spelen"

Het afgelopen jaar werd niet alleen beheerst door corona of zijn oorproblemen, maar ook door de overstromingen in Wallonië. Die hebben Vergels erg aangegrepen. Zo erg dat hij verschillende keren naar daar trok om te helpen. "Dat doe ik vandaag nog steeds, samen met de organisatie Brothers of Solidarity. Normaal delen we elke zondag eten uit aan de minderbedeelden in Brussel. Dat doen we nog steeds, maar omdat de overstromingen ons zo hebben aangegrepen, omdat we wisten dat er veel mensen op straat zouden terecht komen, zijn we daar weken aan een stuk gaan helpen. In het begin om op te ruimen, maar nu ook om gaskachels te installeren. Omdat veel mensen misschien een huis hebben, maar geen elektriciteit of verwarming. Het is echt schrijnend."

Maar er is ook ruimte voor lichte onderwerpen tijdens dit eindejaarsgesprek. Zoals zijn personage Lowieke in Thuis dat hij maar niet beu geraakt, de kleine aanrakingen die hij tijdens de opnames mist, en de wens om volgend jaar eindelijk carnaval te vieren in Halle.

