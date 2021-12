Minister Demir over de overbevolking Antwerpse gevangenis: "Alternatieve straffen zijn een gemakkelijkheidsoplossing"

De overbevolking in de gevangenissen is een federale bevoegdheid. Het is geen oplossing om het probleem door te schuiven naar het Vlaamse niveau, vindt de minister. "We moeten ook voldoende enkelbanden hebben en genoeg personeel om alles te controleren. Ze moeten op zoek naar structurele oplossingen, zoals het bouwen van extra gevangenissen. Huren van cellen in Nederland, wat al eerder gebeurde, is ook een mogelijkheid. Ze kunnen ook eens kijken of er nog plaats is in Waalse gevangenissen. Problemen doorschuiven, is dweilen met de kraan open."