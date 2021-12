Tegen de zomer tweede nachttrein in België, deze keer naar Berlijn en Praag

De plannen zijn iets beperkter dan eerst was aangekondigd. Zo hoopte European Sleeper in april te beginnen, maar dat wordt nu uiteindelijk de zomer. Het was ook de bedoeling dat de trein na Brussel nog zou doorrijden naar Gent, Brugge en Oostende, maar dat blijkt niet haalbaar. "De operationele kosten blijken in België zodanig hoog, dat een dergelijke verlenging niet rendabel kan worden uitgevoerd. We zullen later nog bekijken of dat in 2023 alsnog haalbaar is", zegt het bedrijf.