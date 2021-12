Vrouwen in België zien zich nog altijd verplicht compromis te maken tussen kinderen en carrière, zegt Nationale Bank

Om de verschillen tussen mannen en vrouwen te verkleinen, moeten de sociale normen over de rolverdeling in het gezin en op de arbeidsmarkt veranderen, pleit de Nationale Bank. "Om een evenwichtiger arbeidsmarkt te bewerkstelligen, moet de zorg voor de kinderen billijker worden verdeeld over de beide ouders. De oplossing is niet om de moeders te helpen hun beroeps- en gezinsleven met elkaar te verzoenen, maar om ook de vaders bij het probleem te betrekken."

Mogelijke pistes zijn een gedeelde aanwending van het ouderschapsverlof, zoals in Zweden, of het beschikbaar maken van betaalbare kinderopvang aangepast aan een voltijds werkrooster. Een campagne om vrouwen van jongs af aan bewust te maken van de gevolgen van hun opleidings- en beroepskeuzes, zou hun emancipatie kunnen bevorderen, luidt het. "Het is belangrijk nu al de nodige maatregelen te nemen om die veranderingen tot stand te brengen. Het wijzigen van de sociale normen is immers een proces dat decennia, zo niet generaties vergt om het te verwezenlijken."