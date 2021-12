Natuurgebied De Wijers krijgt 1 miljoen euro om 3 toegangspoorten verder uit te bouwen: "Meer herkenbaarheid en beleving brengen"

"Het is vooral de bedoeling om meer herkenbaarheid te krijgen van de Wijers voor de bezoekers", zegt Karel Stevens, de projectmanager van het gebied. "We gaan die punten dus allemaal herinrichten, rekening houdend met hun eigenheid en hun identiteit. In praktijk gaat het vaak om het plaatsen van informatieborden over de Wijers, maar ook over plaatsen van fietsenstallingen, picknickbanken en brugjes over vijvers en beken."