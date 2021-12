Halle krijgt in 2023 nieuwe Bospoortbrug: "Alleen nog voor De Lijn en zachte weggebruikers"

Concreet maakt de Vlaamse Waterweg volgend jaar een budget vrij van 8,5 miljoen euro voor de afbraak van de bestaande brug en de bouw van een nieuw exemplaar. De nieuwe brug zal trouwens alleen mogen gebruikt worden door voetgangers, fietsers en bussen van De Lijn. Al het andere auto- en vrachtwagenverkeer moet via de nieuwe Zuidbrug, even verderop. Zodra de nieuwe Zuidbrug open is, kunnen de werkzaamheden beginnen. Dat zou in 2023 zijn.