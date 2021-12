Nieuwe trompetaansluiting A19-R8 in Kortrijk: start werken in de loop van 2022

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gunde de werken aan ondernemer Stadsbader uit Harelbeke. Samen zullen ze een exacte fasering uitwerken.“Het heeft heel lang aangesleept maar dat kent zijn redenen”, zegt burgemeester Seynhaeve.

“Het is een complex dossier omdat er een akkoord nodig was van verschillende overheden. Er kroop veel tijd in de verwerving en onteigening van de gronden en er waren financiële complicaties, vooral voor de Vlaamse overheid. De gunningsprocedure nam ook veel tijd in beslag Maar iedereen staat achter de nieuwe verkeerswisselaar. Want een kruispunt op een ringweg met verkeerslichten en zo’n haakse bochten is niet langer verantwoord in het steeds drukker wordend verkeer!”