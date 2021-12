Jonge bestuurder kritiek na ongeval op N16 in Bornem

Het ongeval gebeurde rond 1.45 uur. In de richting van Temse, iets voor de Temsebrug, botste een auto op een boom die in de middenberm stond. De klap was zo hevig dat het motorblok uit de auto vloog. De bestuurder zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer.

Het slachtoffer raakte zwaargewond. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. Het gaat om een man van 26 met de Franse nationaliteit. Hij reed met een auto met Luxemburgse nummerplaat en heeft een werkvergunning in België.