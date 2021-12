Oudenaarde werkt met "afhaalbib" in afwachting van renovatie bibliotheek

Oudenaarde heeft voor de tweede keer een voorlopige bibliotheek. De stad plaatst de afhaalbibliotheek op de benedenverdieping van het vLeeshuis. Dat is het bibliotheekgebouw dat gerenoveerd wordt. Alleen de benedenverdieping is klaar, de rest is nog niet afgewerkt. De opening van die bibliotheek was normaal voorzien voor oktober. "Sindsdien zitten we zonder bibliotheek in Oudenaarde, daarom was een noodoplossing nodig", klinkt het bij schepen Stefaan Vercamer (CD&V).