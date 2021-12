Minderjarige overvaller kapperszaak in Wachtebeke moet naar gesloten instelling

Een 17-jarige jongeman uit Wachtebeke werd afgelopen weekend opgepakt na een mislukte overval bij een kapperszaak. De dader had een mes bij zich toen hij de kapperszaak binnenviel. De kapster wist hem weg te jagen door te roepen en te zwaaien met een vaas. De man vluchtte naar buiten, maar een buur trachtte de dader alsnog te onderscheppen. De man verdween uiteindelijk in een tuintje vlakbij. Niet veel later wist de politie hem toch nog te vatten.

Gisteren werd de dader door het parket voorgeleid voor de jeugdrechter. Die heeft nu beslist dat de jongeman naar een gesloten instelling moet. Het slachtoffer werd opgevangen door slachtofferhulp van de lokale politie.