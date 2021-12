Politie opent onderzoek naar racisme-incident tijdens Club Brugge - Anderlecht: "Dit wordt moeilijk te bewijzen"

"We gaan de beelden proberen te verzamelen van in het stadion, maar de klank is niet altijd even bruikbaar, omdat mensen elkaar in een stadion overrroepen, en dus moeilijk verstaanbaar zijn", aldus Depoorter. De politie gaat ook getuigen (zoals bijvoorbeeld stewards) proberen te verhoren, om te proberen achterhalen wat er precies is geroepen. "Dit is sowieso een moeilijk verhaal, het gaat niet over gezang in groep, het gaat over enkelingen. We maken ons geen illusies, dit wordt moeilijk om hard te maken en te bewijzen. Maar we nemen het serieus en gaan proberen alles te onderzoeken. Maar we weten niet of er iets uit de bus gaat komen", besluit Depoorter.