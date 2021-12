Sluikstorter uit Vilvoorde veroordeeld tot zes maanden cel en zware boete

"De man is niet aan zijn proefstuk toe. Hij is eerder al betrapt en is nu correctioneel veroordeeld, eerst voorwaardelijk en daarna ook effectief", weet directeur Jan Buysse van Interza en Incovo. "Hij moet los van de penale boetes ook een schadevergoeding betalen aan Interza én Incovo, want hij was actief langs de twee kanten van de E19. Dat gaat over duizenden euro’s. De gerechtsdeurwaarder is al op hem afgestuurd."

"De sluikstorter is actief in de bouwsector en stortte zelf geregeld langs weerskanten van de E 19 ter hoogte van Perk en Peutie. Maar hij gaf ook zijn personeel bouwafval mee met de opdracht om het te dumpen. Deze veroordeling is een klaar en duidelijk signaal. Mensen die zich niet aan de regels houden moeten het dan maar uitzweten", aldus Buysse.