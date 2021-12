Staalproducent Arcelor Mittal geeft werknemers boosterprik in proefproject

Staalfabrikant Arcelor Mittal in Gent stapt morgen mee in een proefproject om werknemers op de werkvloer een boosterprik te geven. Het bedrijf is daarmee een van 10 grote bedrijven in ons land die dit doet. Dat is handig voor de werknemers zelf, maar vooral ook een grote hulp naar de vaccinatiecentra toe.