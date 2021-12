Stad Brussel voert nieuwe parkeerregels in: "Hele dag langs straat parkeren niet meer van deze tijd"

"We willen de mensen een nieuwe parkeercultuur aanleren", zegt Brussels schepen van mobiliteit Bart Dhondt (Groen). "We beperken voortaan overal in de stad de parkeerduur. Je auto ergens de hele dag langs de straat parkeren is echt niet meer van deze tijd. Wie zijn auto een hele dag wil parkeren, zal dat in een publieke parking moeten doen. Daar is ruimte genoeg, veel van die parkings worden vandaag nog te weinig gebruikt", aldus Dhont.