24-urenstaking bij Brussels Airlines begonnen: zowat de helft van de vluchten geschrapt

"Het gaat niet alleen over de roosters", vult Bart Smet aan. Hij is piloot en ondervoorzitter van pilotenvereniging BeCA. "We hebben twee jaar geleden afscheid genomen van 20 procent van het personeel, loon ingeleverd en zijn akkoord gegaan met hogere productiviteit. We willen daar niet op terugkomen, we willen gewoon dat de afspraken die toen zijn gemaakt, worden nageleefd. Het gaat over honderdeneen dingen. Maar het meest frappante is misschien dat men ons volgende zomer deeltijds wil laten werken en deeltijds wil betalen, terwijl we zouden worden vervangen door goedkope arbeidskrachten uit het buitenland of van andere delen van de groep (de Lufthansa-groep, red.)"