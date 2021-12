Het Laatste Nieuws en chef voetbal Stephan Keygnaert zetten samenwerking stop

"De afgelopen dagen hebben de directie en de hoofdredactie de tijd genomen om grondig alle elementen te beoordelen. Daaruit blijkt dat we van mening verschillen over de toepassing van de deontologische, journalistieke code. Samen met Stephan zijn we dan tot het besluit gekomen dat het beter is dat onze wegen scheiden", zegt Nicholas Lataire, journalistiek directeur News City.

In het kader van operatie Propere Handen naar fraude in het Belgische voetbal viel ook de naam van Stephan Keygnaert. In zijn boek "De Biecht van Veljkovic", uitte de voormalige spelersmakelaar ook beschuldigingen aan het adres van Keygnaert. Dejan Veljkovic beweert dat hij cadeaus en ook een som geld zou hebben ontvangen voor zijn rol in bepaalde transfers.

"We hebben hier met Stephan Keygnaert over gepraat", reageerde Michiel Ameloot, hoofdredacteur sport bij Het Laatste Nieuws, daar vorige week in de krant op. "Stephan is formeel. Hij heeft nooit geld ontvangen. En hij heeft ook geen andere strafrechtelijke feiten gepleegd. Ondertussen wachten wij samen met hem het gerechtelijk onderzoek af en hebben het volste vertrouwen in zijn onschuld."