Ternat in beroep tegen windturbines van Engie achter The Leaf

Het bestuur liet Engie al weten dat één van de twee windturbines te dicht bij de woningen komt. “Probleem is dat zij geen akkoord hebben gevonden met andere bedrijven om gebruik te mogen maken van hun grond voor de bouw van een windturbine”, weet Desmet. “Alleen met Redevco werd die overeenkomst gevonden. Maar dat maakt onze rekening of die van de buurtbewoners. Het is dan ook logisch dat we de laatste kans willen grijpen om onze inwoners te verdedigen. We hebben een advocatenbureau aangesteld om de procedure te voeren en lieten ons al adviseren. Volgens het ingewonnen advies geloven we in een reële kans op slagen.” De duurtijd van de procedure kan oplopen tot vele maanden en zelfs langer dan een jaar waardoor er pas ten vroegste in de loop van volgend jaar een uitspraak kan worden verwacht, mogelijk zelfs pas in 2023.