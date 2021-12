Tigrese rebellen trekken zich terug uit naburige Ethiopische provincies om vredesgesprekken mogelijk te maken

Het is nu wachten op de reactie van de nationale regering in Addis Abeba. De vraag is of er echt vredesgesprekken zullen komen. Of ziet de Ethiopische premier Abiy Ahmed in deze terugtrekking de kans om het offfensief tegen de rebellen nog op te voeren en hen helemaal buitenspel te zetten?

Wel duidelijk is dat het conflict al een hoge menselijke tol heeft geëist. Duizenden burgers zijn al gedood, ongeveer 400.000 mensen in Tigray staan op de rand van hongersnood en meer dan 9 miljoen mensen in het noorden van Ethiopië hebben voedselhulp nodig.