Veel vraag naar noodopvang in Genk: “Hulp inschakelen van leraren en kinderbegeleiders van scholen”

Een vader van een kleutertweeling is blij met de oplossing: “De opvang is voor mij niet enkel noodzakelijk omdat thuis blijven niet mogelijk is, het is ook veel beter voor de ontwikkeling van een van mijn zoontjes. Hij heeft wat achterstand, en maakt veel meer vorderingen in een sociale omgeving zoals de klas of de opvang. Thuis blijven zorgt voor minder progressie.”

“Ik werk als zelfstandige in een bouwbedrijf”, zegt een moeder. “De week voor Kerstmis is zowat de drukste van het hele jaar. Thuis blijven is geen optie. Ik zit wel in met mijn dochtertje, omdat ze weeral van omgeving moet veranderen. Kinderen hebben nood aan structuur. Gelukkig is ze al vertrouwd met de mensen van Pardoem.”

(lees verder onder de foto)