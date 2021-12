Knokke-Heist verbiedt bouwwerken in toeristisch centrum tijdens weekends om overlast te beperken

Vanaf april zal het verboden zijn om 's weekends nog te verbouwen in het centrum van Knokke-Heist. Steeds meer aannemers werken in het weekend door om hun projecten af te krijgen, maar dat stoort de klanten die komen winkelen in het centrum. "Hier staat vaak de ene bestelwagen naast de andere en dat kan niet", zegt Kris Demeyere, die vanaf januari schepen voor Openbare Werken wordt. "Zowel het lawaai als de verkeershinder zijn storend, zeker in een gemeente als de onze, waar kwaliteit voorop staat."