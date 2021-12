Peking is meer dan ooit baas in Hongkong: pro-Chinapartijen overheersen parlement na controversiële verkiezingen 

Twee jaar later na het massale protest lijkt de situatie het omgekeerde te zijn van wat al die betogers voor ogen hadden. Zoals verwacht wonnen de pro-Chinapartijen overtuigend de verkiezingen. Ze nemen maar liefst 82 van de 90 zetels in in de Legislative Council. De grootste oppositiepartij deed voor het eerst in 25 jaar niet mee. Opvallender dan de uitslag was de historisch lage opkomst: maar 30 procent van de kiesgerechtigden is komen stemmen.