Vlaanderen beperkt aantal studenten diergeneeskunde tot 240 eerstejaars

Meneer Gasthuys is dan ook blij dat het toelatingsexamen met een beperkt aantal starters er eindelijk komt. "Wij zijn niet over een nacht ijs gegaan. Er is allemaal heel goed over nagedacht", legt hij uit. "We hebben nagekeken wat we aankunnen en waar de grens ligt", aldus Gasthuys. Het aantal van 240 komt er op advies van een onafhankelijke capaciteitscommissie met deskundigen.