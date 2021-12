Laatste seizoen "Dertigers", Dieter Coppens op restaurant, Joris Hessels in de taxi: dit brengen Eén, Canvas & VRT NU

In "Generation M: The story of my life" - een samenwerking tussen VRT NU, MNM en ED TV - komen fictie en talkshow samen. De reeks vertelt het waargebeurde verhaal van twee jongeren, die worstelden met de gevolgen van anorexia en van een ongeval onder invloed van drugs. Stukken uit hun leven werden, samen met hen, gereconstrueerd en nagespeeld in straffe jongerenfictie.

In de zetel bij MNM-dj en host Dorianne Aussems vertellen de twee jongeren verder over wat er net te zien was. Daarnaast nodigt Dorianne hun vrienden, familie, lotgenoten en experten uit die het verhaal helpen omkaderen.

In de loop van het voorjaar van 2022 zal VRT NU ook uitgroeien tot een volwaardige bestemming voor alle audio van de VRT. Zo zal je bijvoorbeeld alle podcasts én radiostreams van VRT ook via VRT NU kunnen beluisteren.