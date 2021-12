Welke vragen heb jij over de nieuwste beslissingen van het Overlegcomité? Laat het ons weten, wij zoeken een antwoord

Het Overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land kondigt extra coronamaatregelen aan. Bioscopen, theaters en concertzalen moeten sluiten. Binnenactiviteiten zijn niet meer toegestaan, met uitzondering van musea en sportactiviteiten. Verder is er geen publiek meer toegelaten bij sportwedstrijden binnen en buiten, en mag winkelen enkel nog met maximaal 2 personen (minderjarigen niet meegerekend) en 1 klant per 10 vierkante meter. Alle updates vind je in onze coronablog. Heb jij hier vragen over? Stuur ze ons via onderstaand formulier.