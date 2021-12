Werken in tijden van covid: verpleegkundige Heleen Van Noppen doet het al de helft van haar loopbaan

Opvallend, in een situatie waar we niet kunnen ontsnappen aan coronanieuws en coronamaatregelen probeert Heleen net wel om corona achter haar te laten eens ze de deur van het ziekenhuis achter zich dicht doet. “Ik probeer zo weinig mogelijk naar het nieuws te kijken. Als ik niet werk, wil ik ook niet babbelen over corona en de maatregelen. Ik probeer dan gewoon te ontspannen met vriendinnen en te babbelen over fijne dingen.”

Ook de heisa over de nieuwe omikronvariant laat ze aan zich voorbijgaan. “Ik heb geen flauw idee waar we ons aan mogen verwachten. We nemen het zoals het komt, zo hebben we het eigenlijk al iedere golf gedaan in het ziekenhuis.”