Wolf doodt 3 schapen van herder in Hechtel-Eksel: "Vroeg kerstdiner van de wolven"

Het is al de vierde keer dit jaar dat er schapen van de herder worden gedood. "Omdat de schapen in een weide vlakbij de A24 stonden, wilden we er geen honden bij zetten", legt de herder uit. "Want mocht er iets gebeuren, dan geraken de honden misschien op de weg en dan hebben we nog meer problemen. En één nacht zijn de honden niet bij de kudde en dan krijgen we bezoek van de wolf. Het is echt ongelooflijk."