Ree mogelijk door wolf doodgebeten in Tielt-Winge: "Kan ook het werk zijn van een hond"

In Tielt-Winge is afgelopen weekend het kadaver gevonden van een ree. Gezien de aard van de verwondingen riep de lokale politie de hulp in van het Animal Rescue Team. Volgens Mathieu Helleputte van het Team zijn er aanwijzingen dat het om een wolf zou kunnen gaan. "De verwondingen wijzen op beten van een hondachtige. Dat kan een wolf zijn, maar evengoed een hond die is uitgebroken en die honger had. Het is vooral de halsbeet die ons op dat spoor heeft gebracht. Maar DNA-onderzoek zal uitsluitsel moeten brengen", aldus Helleputte.