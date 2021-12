Woningen in Vlaanderen zijn 10 procent duurder geworden in 1 jaar tijd

De mediaanprijs van een huis (halfopen of gesloten bebouwing) in Vlaanderen bedroeg in het derde kwartaal 274.000 euro. Dat is 9,6 procent - of 24.000 euro - meer dan in het derde kwartaal van 2020. De prijsstijging voor een huis in open bebouwing was nog sterker: +10,9 procent tot 380.000 euro. De mediaanprijs ging zo met meer dan 37.000 euro omhoog op een jaar tijd. De mediaanprijs van een appartement ten slotte, ging 8,9 procent hoger: van 206.600 euro naar 225.000 euro.