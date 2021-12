Zowel skater als politieman die hem hardhandig inrekende veroordeeld na incident in Roeselare

Een 40-jarige skater uit Tielt is veroordeeld tot 8 dagen cel voor smaad nadat hij in Roeselare een politieman uitschold. De agent had de man aangesproken omdat hij weigerde zijn mondmasker te dragen in het skatepark. Opvallend: ook de agent zelf is veroordeeld voor ongeoorloofd politiegeweld. Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden.