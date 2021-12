30 jongens sterven bij besnijdenisritueel "ulwaluko" in Zuid-Afrika, 80 anderen gewond: "Soms moet penis worden afgezet"

“In dat geval wordt het voor ouders helemaal een onmogelijke opdracht. Het wekenlange besnijdenisritueel gaat immers met heel wat geheimhouding gepaard. Eigenlijk lever je je kinderen gewoon over en kunnen ouders het niet in de gaten houden. Moeders mogen bijvoorbeeld niet eens in de buurt komen bij zo’n ritueel want dat zou een slecht voorteken zijn. Wat er zich in die hutjes afspeelt, is voor veel mensen een groot vraagteken”, aldus van Gelder.