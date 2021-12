Zulte moet 5.000 ton asbest verwijderen uit oude fabriek

Het fabrieksterrein heeft een centrale ligging in Zulte. "Er is overleg geweest met aannemers, aanpalende instellingen en omringende bewoners over de werken. Iedereen is op de hoogte gesteld", klinkt het bij de burgemeester van Zulte.

Voor de verwijdering van het asbest heeft de gemeente voorzorgsmaatregelen genomen. "We hebben een sloopopvolgingsplan opgesteld. De werken zelf worden onder toezicht gesteld van een asbestdeskundige. En verder komen er ook tussentijdse controles", stelt Lagrange de buurtbewoners gerust.