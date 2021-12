Adviezen aan Overlegcomité gelekt: sluitingsuur horeca vervroegen, telewerk uitbreiden en bezoek thuis beperken

Het Overlegcomité van de verschillende regeringen komt morgen samen om zich te buigen over coronamaatregelen. Met het oog op de oprukkende omikronvariant, ligt er een nieuw pakket van maatregelen op de tafel. Daarin zitten verstrengingen, maar geen lockdown zoals in Nederland. Dat blijkt uit een advies van coronacommissaris Pedro Facon, dat al is gelekt.