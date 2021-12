Afvalintercommunale haalt binnenkort zelf asbestafval op in de Westhoek en aan de westkust

Asbest is een schadelijke stof die vroeger vaak in bouwmaterialen werd gebruik. Asbestafval wordt dan ook heel voorzichtig behandeld. Wie het wil afleveren in het recyclagepark moet het vooraf inpakken. Maar dat is vrij omslachtig en gebeurt niet altijd even goed. Daarom werkt de intercommunale IVVO vanaf januari met een ander systeem. Mensen die afval hebben met asbest zullen dus speciale zakken of containers kunnen bestellen die worden opgehaald eenmaal ze vol zijn. Voor een plaat- en kuubzak rekent IVVO 30 euro aan, voor een grote container 170 euro. De regeling zal voorlopig enkel gelden voor particulieren en kmo's. Land- en tuinbouwers krijgen een eigen systeem.



12 gemeenten uit de regio Westhoek-Weskust zijn toegetreden tot het samenwerkingsverband IVVO: waaronder Ieper, Poperinge, Heuvelland, Mesen, Vleteren, Diksmuide, Veurne, Alveringem, Lo-Reninge, De Panne, Koksijde en Nieuwpoort.