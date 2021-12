Akkoord over beter leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs: minibusjes en taxi's moeten lange busritten vermijden

Ruim 40.000 leerlingen in het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen hebben recht op collectief leerlingenvervoer. Al jaren lang zijn er klachten over te lange busritten. Zo blijkt dat ruim 5.500 leerlingen langer dan drie uur per dag op de bus zitten en voor dag en dauw moeten opstaan om de bus te nemen.