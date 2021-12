Alweer autobanden platgestoken in Leuven

Opnieuw hebben vandalen banden van verschillende geparkeerde auto’s platgestoken. In de Albert Woutersstraat in Wilsele werden dinsdagochtend twee auto’s aangetroffen met platte banden. Eén wagen had twee lekgestoken banden, van het tweede voertuig stonden alle vier de banden plat. Op de Mechelsesteenweg werden twee banden van een voertuig stuk gestoken.

Ook in de Oude Rondelaan en de Stadsvest werden drie voertuigen aangetroffen waarvan minstens één band was stukgestoken. Het ging telkens om een auto van het merk BMW of Audi. In de wijk Lolanden in Kessel-Lo werden banden van minstens twee wagens op eenzelfde manier beschadigd.