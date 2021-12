Marathonloper Mieke Gorissen uit Diepenbeek blikt terug op Olympische Spelen: "In Tokio staan, dat was zot"

Gorissen loopt nog elke dag, dat doet ze ook op de atletiekpiste in Diepenbeek op enkele kilometers van haar woonplaats. Dat lopen heeft ze nodig om haar hoofd wat leeg te maken, want tijdens de examenperiode was het zeer druk voor haar. “Het zijn de laatste loodjes met de examens. En vannacht heb ik tot 2 uur examens zitten verbeteren”, lacht ze. Mieke Gorissen geeft lessen fysica in het secundair onderwijs. “Of mijn leerlingen fier op me zijn? Nu waarschijnlijk eventjes niet, want het waren net examens.”