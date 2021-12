Brand in bakkerij zorgt voor gedwongen sluiting met kerst: "Oven compleet vernield, een groot verlies" 

"De brand is vanmorgen rond half zeven ontstaan in de oven", vertelt bakker Danny Laermans aangeslagen. "De oorzaak van de brand ken ik niet. Maar het vuur zocht een weg via de buis van de dampkap. We probeerden nog zelf te blussen met een tuinslang. Maar de buis was door het vuur zo heet geworden dat we de hulp van de brandweer moesten inroepen. Door de brand is de oven compleet vernield en is er in het atelier veel rookschade."