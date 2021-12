Brandweer Zone Rand werft 43 nieuwe vrijwilligers aan: "We willen hen zo snel mogelijk inzetten"

Begin volgend jaar starten de nieuwe vrijwilligers met hun opleiding. Twee jaar lang zullen ze één dag per week les volgen. "Maar in die periode zullen ze ook al geleidelijk aan ingezet worden in één van onze 20 posten", zegt zonecommandant Katrien De Maeyer. "We zorgen ervoor dat ze wat ze geleerd hebben, zo snel mogelijk in de praktijk kunnen brengen. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat ze stelselmatig en op een veilige manier kunnen deelnemen aan bepaalde interventies tijdens hun opleiding."